Full VM-fest for Johaug, gullrushet stoppet med utklassing

NTB Sport

Etter den lange utelukkelsen for en positiv dopingprøve avlagt høsten 2016, har hun vært uslåelig i distanserenn siden comebacket på Beitostølen i november.

Bare stafetten endte uten gull. Der fikk Johaug en nesten umulig oppgave på sisteetappen for Norge.

På tremila lørdag hadde hun selskap i ti minutter. Så måtte de andre gi opp å holde farten hennes. Ingvild Flugstad Østberg tok sølvet foran Sveriges Frida Karlsson.

– Det er helt rått. Jeg kan nesten ikke tro at jeg kom hit til Seefeld med mål om en medalje og drøm om gull, og så reiser jeg hjem med tre gull og et sølv. Det har ikke gått opp for meg, sa Johaug til NRK.

Selskap

– Vi har fantastiske utøvere, sa sjefsmører Stein Olav Snesrud til NTB mens han pakket ned Johaugs gullski fra tremila.

Det paret hadde hun ikke benyttet i konkurranser i Seefeld før hun fullbyrdet sitt gull-hat trick lørdag.

Etter rennet ventet en medaljeutdeling på kvelden for henne og så møter med mange av de private sponsorene. De var det 65 av på plass i Seefeld, og ingen hadde fått møte Johaug mens hun var i konkurransemodus.

På vei

VM har vist at Johaug må se opp for Karlsson framover. 19-åringen avslørte det mange visste: Hun har ekstrem hjerte- og lungekapasitet til å være tenåring.

Johaug er nå oppe i ti VM-gull. Neste mesterskap går i Oberstdorf om to år.

Superstjernen kommer hjem med mer gull og mer velholden økonomisk enn for to uker siden. Dette er hennes VM i tall:

* 4 konkurranser.

* 3 gull (10 km, 15 km og 30 km).

* 1 sølv (stafett).

* Gjennomsnitt seiersmargin: 35,53 sekunder.

* Største/minste seiersmargin: 57,6/12,2 sekunder.

* FIS-bonuser 412.000 kroner.

* Ca 1,7 millioner kroner totalt i VM-bonuser inkludert FIS og private sponsorer.

(©NTB)