Chilener stoppet Ruuds finalejakt i Brasil

Snarøya-spilleren har de siste dagene imponert stort mot høyere rangerte spillere, men mot Garin ble det stopp. Dermed må Ruud fortsatt vente på å få oppfylt finaledrømmen på dette nivået.

Lørdagens semifinale var 20-åringens andre i en ATP-turnering. I 2017 var han en matchball unna finaleplass i Rio de Janeiro.

Ruud ble brutt i tredje game. Han greide ikke å bryte tilbake og måtte innse at første sett endte med 4-6-tap. I sett nummer to fikk nordmannen umiddelbart en ny nedtur da Garin lyktes med nok en bruddball.

Da hjalp det ikke at Ruud svarte med samme mynt i påfølgende game. Chileneren brøt igjen og gikk opp til 2-1-ledelse. Derfra servet han hjem avansementet til finalen. Garin er plassert som nummer 92 i verden.

Tidligere i uken hadde Ruud slått ut João Sousa og Hugo Dellien, som ligger på henholdsvis 38.- og 95.-plass på ATP-rankingen. Skalpene gjør at han over helgen kommer til å bryte seg inn blant verdens 100 best rangerte spillere for aller første gang.

Ferden mot semifinalen i São Paulo har også langt på vei sikret ham en direkteplass i Roland-Garros, som er årets andre Grand Slam-turnering.

