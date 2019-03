Østerriksk skitopp: Tyskland er også involvert i dopingskandalen

NTB Sport

Onsdag slo dopingskandalen ned som en bombe i VM i Seefeld. Politiet gjorde razzia, og totalt fem utøvere ble arrestert og har senere innrømmet dopingbruk. Det var to østerrikere, en kasakhstaner og to estlendere. Men skandalen er større enn som så, mener Østerrikes skipresident Peter Schröcksnadel.

– En etterforsker har fortalt meg at tyske utøvere også er involvert, og at denne saken er internasjonal. Det avgjørende er at jukserne måtte få hjelp fra utlandet for å jukse, sier han til tyske Bild.

Schröcksnadel har fordømt dopingbruken til sine utøvere, Max Hauke og Dominik Baldauf, men insisterer på at det østerrikske skiforbundet ikke har vært involvert. Han peker på at sentrum for dopingnettverket som er blitt avslørt, ligger i Tyskland.

Den tyske legen Mark Schmidt pekes på som hovedmannen bak dopingnettverket. Han risikerer ti års fengsel dersom han blir kjent skyldig.

Fra tysk hold er de tydelige på at de ikke har vært involvert.

– Ingen tyskere var mål for razziaen, og foreløpig er ingen tyskere involvert i dette, sier Alfons Hörmann, president i Tysklands olympiske komité.

Lars Mortsiefer, tjenestemann i Tyskland antidopingbyrå, har også påpekt at ingenting tilsier at tyske utøvere er involvert.

(©NTB)