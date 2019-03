Ustjugov med mageproblemer på stafetten

NTB Sport

Klæbo og Ustjugov lå likt med fem kilometer igjen, men da de var inne på stadion fikk trønderen en overraskende luke. Ingen hadde sett for seg at avgjørelsen skulle falle så tidlig på ankeretappen. Klæbo gikk inn til norsk gull hele 38,8 sekunder foran russerne.

Russlands landslagstrener Markus Cramer opplyste etter løpet at Ustjugov ikke var helt i form på fredagens stafett.

– Han hadde et lite problem med magen før løpet, men vi håpte det ikke var et stort problem. Underveis i løpet ble det verre, og han fikk krampe, så det var ikke mulig for ham å gå fort. Ti kilometer ble en tøff kamp for ham, sa Cramer.

– Vi ønsket å kjempe om gullet, men det er ikke mulig når du har en som ikke kan gå 100 prosent.

Landslagstreneren fortalte at problemene oppsto fredag morgen, men at det kun var Ustjugov som hadde blitt rammet av magetrøbbel. Det gjenstår å se om 26-åringen blir klar til søndagens femmil.

(©NTB)