Tidligere Premier League-spiller skrev under for Strømsgodset

28-åringen besøkte Drammen tidligere i uken. Fredag bestemte han seg for å slå til på Godsets tilbud. Sylla får drakt nummer 29 i klubben.

– Jeg er veldig glad for å ha signert denne avtalen med Strømsgodset. Det er en flott mulighet for meg å spille fotball i et nytt land, og jeg ser fram til å hjelpe laget med mine kvaliteter og erfaring, sier han til godset.no.

Den sentrale midtbanespilleren har de siste seks årene spilt på toppnivå i Frankrike, England, Tyrkia, Belgia og Hellas. Mellom 2013 og 2015 var Sylla i Aston Villa, der han fikk 22 kamper i Premier League.

Etter det har han vært innom både Rennes og Montpellier i fransk Ligue 1.

Sylla ble tidligere i vinter løst fra kontrakten med belgiske Mechelen. Klubben måtte kutte kostnader etter nedrykket til nivå to. Det ga Strømsgodset muligheten til å sikre seg franskmannen.

– Vi har lenge vært i markedet etter en fysisk sterk midtbanespiller med stor aksjonsradius og tilstedeværelse. Vi har vært tålmodige og gått grundig til verks. Nå har vi fått på plass en spiller som fyller dette behovet og som i tillegg har erfaring fra flere europeiske toppligaer. Yacouba Sylla er en klassespiller, som vi har store forventninger til og som vi en periode ikke trodde var mulig å få til norsk fotball, sier Godsets sportssjef Jostein Flo.

