Stjernen og Markeng på skuddhold i VM-medaljekampen i normalbakken

Den suverene verdenscuplederen Ryoyu Kobayashi ledet rennet og har 104,5 poeng etter et hopp på 101 meter. Karl Geiger fra Tyskland følger 2,1 poeng bak japaneren.

Markeng ble litt for offensiv under tunge forhold. Den 18-årige debutanten landet på 92 meter og fikk 95,1 poeng. Det holdt til en 7.-plass for totningen før finalen.

Like mange poeng fikk også Stjernen. Trønderen gjorde et svev på 96,5 meter, men han hoppet fra høyere avsats.

Johann André Forfang ble sluppet ut i forferdelige forhold, og tromsøværingens hopp bar tydelig preg av det. 23-åringen landet kun på 84,5 meter og var sjanseløs på finaleplass. Det resulterte i en 45.-plass av 50 startende.

Robert Johansson fikk noe bedre forhold og hoppet lengst av de norske med et hopp på 97,5 meter, men den høye avsatsen medførte en 12.-plass og 92,5 poeng for lillehamringen halvveis.

Halvor Egner Granerud ble vraket til normalbakkelaget som følge av skuffende resultater i torsdagens treningsrenn og sist helgs storbakkerenn.

