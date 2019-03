Stars vendte til seier, men rammet av ny skade

NTB Sport

Mats Zuccarellos nye klubb biter seg dermed fast på sluttspillplass i Western Conference, med ett poengs margin. Imidlertid er klubben hardt rammet av skader for tiden.

Zuccarello brakk armen i debutkampen etter at han ble hentet fra New York Rangers for å hjelpe laget i jakten på sluttspillplass. I samme kamp ble vingen Jamie Benn skadd, og han kunne ikke være med torsdag heller.

Senteren Andrew Cogliano måtte dessuten stå over en kamp på grunn av skade for første gang i sin 12 år lange NHL-karriere. Han ble fløyet hjem til Dallas for behandling etter å ha pådratt seg en skulderskade i tirsdagens tap i Las Vegas.

Cogliano hadde spilt 830 kamper på rad inntil han forrige sesong måtte stå over to kamper på grunn av en utelukkelse. Den kamprekken var den fjerde lengste i NHL-historien. Han ble hentet til Stars fra Anaheim Ducks i januar.

Tyler Seguin, Mattias Janmark og Radek Faksa scoret de tre første målene for Stars, som også fikk 27 redninger fra Anton Khudobin.

Hintz scoret vinnermålet etter at keeper Jonathan Quick ga retur på et skudd fra Alexander Radulov.

John Tavares fikk ingen hyggelig velkomst da den tidligere New York Islanders-kapteinen vendte tilbake til sin gamle hjemmearena som Toronto Maple Leafs-spiller etter at han i fjor sommer forsvant vederlagsfritt da kontrakten hadde gått ut. Han måtte høre publikum taktfast rope «asshole» og andre skjellsord, også mens klubben ga ham en videohyllest på storskjermen. Dessuten tapte Maple Leafs 1-6.

Brad Richardson scoret fire mål da Arizona Coyotes slo Vancouver Canucks 5-2, mens det var en historisk anledning da Boston Bruins slo Tampa Bay Lightning 4-1. Det var første kamp i NHL-historien mellom to lag som begge hadde tatt poeng i minst 14 kamper på rad.

Lightning, som er best i ligaen med 102 poeng, hadde satt klubbrekord med ti strake seirer, men Bruins stoppet den rekken.

