Solskjær: – Jeg kommer ikke til å ta noen sjanser

Skadelisten til Manchester United er fortsatt fyldig. Anthony Martial, Nemanja Matic, Jesse Lingard, Ander Herrera, Juan Mata, Phil Jones, Matteo Darmian og Antonio Valencia er alle blitt satt ut av spill den siste tiden. Trolig må United klare seg uten disse også mot Southampton.

– Vi har én siste trening før kampen, men jeg kommer ikke til å ta noen sjanser. Kanskje Anthony (Martial) blir klar, men det kan fortsatt være et par dager igjen, så troppen vil nok se lik ut som den gjorde onsdag, sier Solskjær.

United ligger i skrivende stund på femteplass, ett poeng bak Arsenal på den viktige fjerdeplassen. Den gir spill i mesterligaen.

Rashford tilbake

Han innrømmer at det er vanskelig å legge en langsiktig plan i et tett kampprogram og med mye skader. Avgjørelsene om hvem som skal spille blir derfor tatt nærmere kampstart.

– Man har en plan, men så får du suspensjoner, skader og den ene suspensjonen eller skaden kan endre hele dynamikken. Det handler om hvem som er tilgjengelige nå. Onsdag kveld på Selhurst Park var en tøff kamp, og innen fredag morgen er det ikke så mye tid til å rehabilitere. Vi bestemmer oss i kveld

En positiv nyhet for Solskjær er at Marcus Rashford har ristet av seg skaden han pådro seg mot Liverpool. 21-åringen fullførte kampen, men haltet til tider rundt på banen, og måtte starte midtukekampen mot Crystal Palace på benken. Rashford har vært i fyr og flamme etter at Solskjær tok over Manchester United.

Mot Southampton lørdag er han mest sannsynlig tilbake i startoppstillingen, sier Solskjær.

– Han kjente det fortsatt på onsdag, men han vil bli klar. Jeg bruker ham sannsynligvis fra start, sier nordmannen.

Svarte om stjernekeeper

Et tema på pressekonferansen var stjernekeeper David de Gea. Spanjolen er en nøkkelspiller, men rapporter i engelsk presse har handlet om at det har vært trøbbel med forhandlingene.

– Ingen oppdateringer fra meg. Klubben og David er i samtaler. Forhåpentlig blir de enige. Det er ikke i mine hender, men jeg er sikker på at vi gjør det vi kan, sier Solskjær.

Bunnlaget Southampton fikk en opptur i midtuken med 2-0-seier over Fulham. Turen til Old Trafford blir trolig langt tøffere, men Solskjær tror han møter et lag med selvtillit.

– Vi har fulgt nøye med på dem. Det var en stor seier de hadde mot Fulham. Han gjorde det strålende da han kom dit (manager Ralph Hasenhüttl), de hadde en tøffere periode tidligere i februar, men når man vinner en kamp som dette får man selvtillit, sier han.

