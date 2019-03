Skarpnord med start på det jevne i Canberra

NTB Sport

Østfoldingen tok sin fjerde seier på europatouren, men den første på seks år, da hun vant Australian Ladies Classic sist søndag. I Canberra er hun seks slag bak ledende Amelia Lewis etter første runde.

Amerikanske Lewis leverte seks birdier på en bogeyfri runde. Skarpnord greide to birdier, men måtte også tåle to bogeyer. Hun er på delt 38.-plass etter åpningsrunden.

Hun gjorde det iallfall bedre enn de øvrige norske. Tonje Daffinrud gikk tre slag over par, Karoline Lund fire over par, Celine Berge fem over par.

Turneringen i Canberra avvikles over tre runder.

