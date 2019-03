Ruud lekte seg til semifinale i Brasil

NTB Sport

Snarøya-gutten slo bolivianeren med 6-1 i begge sett. Han avgjorde kvartfinalen på bare 55 minutter. Dermed fortetter Ruud å håve inn rankingpoeng, og med semifinaleplassen i Brasil har han langt på vei landet en direkteplass i Roland-Garros i mai og juni.

Over helgen kan 20-åringen også se fram til publiseringen av verdensrankingen. Der vil han for første gang være inne blant de 100 beste. Milepælen var i boks etter torsdagens kruttsterke seier over João Sousa, som var toppseedet i São Paulo-turneringen.

Det var tidlig ingen tvil om at Ruud var klart best i møtet med Dellien, som for tiden ligger på 95.-plass på ATP-rankingen. Nordmannen brøt søramerikanerens serve to ganger på veien mot 4-0-ledelse. Derfra tok han enkelt hjem seieren i første sett.

Dellien fikk det enda verre i sett nummer to. Der så han Ruud lykkes med hele tre bruddballer.

Ruud er klar for sin andre semifinale på ATP-nivå. I 2017 var han en matchball unna finaleplass i ATP 500-turneringen i Rio de Janeiro. Lørdag skal han prøve å bryte barrieren når han møter Christian Garin. Chileneren er rangert som nummer 92 i verden.

