Politimannen som delte video av Hauke med nål i armen straffeforfølges

Videoen ble offentliggjort torsdag kveld av et østerriksk nettsted. Det viser Hauke med en nål i armen og et forvirret uttrykk mens han er omgitt av politifolk.

Både videoen og stillbilder av den dukket i løpet av torsdagen opp på en rekke nettsteder i mange land.

Politiet opplyser fredag at personen som lekket videoen fra razziaen onsdag «umiddelbart ble tatt ut av tjeneste». Mannens identitet eller stilling ble ikke opplyst, men det ble oppgitt at det er innledet strafferettslige skritt mot ham og at han også vil være gjenstand for disiplinære tiltak internt i politiet.

Hauke er en av fem langrennsløpere som ble pågrepet i politiaksjonen mot det som beskrives som et internasjonalt dopingnettverk. Alle fem er siden løslatt etter å ha innrømmet bloddoping.

Den østerrikske avisen Kronen Zeitung fjernet fredag videoen fra sitt nettsted. Det ble opplyst at man etter interne diskusjoner ble enige om å ta det bort for ikke å benytte seg av gapestokkjournalistikk.

– Folk kan gjøre feil og må ta konsekvensene av dem, men de fortjener ikke å brennemerkes, skriver avisen.

