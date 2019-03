Nystad sier opp Østerrike-jobben: – Har ikke lenger motivasjon

NTB Sport

Det bekrefter han overfor NTB fredag. VG var først ute med nyheten.

Østerrikerne Dominik Baldauf og Max Hauke er to av de fem langrennsløperne som er dopingtatt de siste dagene. Nystad legger ikke skjul på at han føler seg sviktet av duoen.

Torsdag kveld fikk han selv se videoen som dokumenterer at Hauke får en blodoverføring under VM. Bildene gjorde den norske langrennstreneren kvalm.

Det var også dråpen som fikk ham til å si opp jobben.

Bevisene avgjorde

– Etter at videomaterialet ble publisert, trenger jeg ikke lenger vente med denne avgjørelsen. Jeg har ikke lenger motivasjon til å bidra og være en del av østerriksk langrenn, sier Nystad til NTB.

48-åringen sier avgjørelsen om å si opp stillingen ikke var spesielt vanskelig etter det som har fremkommet i kjølvannet av dopingrazziaen i Seefeld onsdag.

– Jeg har sett bevisene, og da var ikke denne avgjørelsen noe å lure på, sier han.

Nystad ble ansatt som langrennskoordinator i det østerrikske skiforbundet i 2015. Tidligere har han vært med langrennstrener både i Norge, USA og Sveits.

Reiser hjem

Nystad er bosatt i Ramsau i Østerrike sammen kona Claudia Nystad. Etter at VM er over, reiser han hjem til familien.

– Jeg skal bidra så godt jeg kan for de fire utøverne vi har igjen i mesterskapet slik at de får oppfylt drømmen sin om å gå VM på hjemmebane. Vi har to løpere som skal være med på tremila lørdag, og to som skal være med på femmila søndag. Vi kan ikke la to juksere ødelegge for alle, sier han til NTB.

Hvor veien går videre, vet han ikke.

– Nå skal vi sette oss og reflektere over livet og se hvilke muligheter som dukker opp. Jeg skjønnet behovet for informasjon og skal forsøke å svare på spørsmål så godt jeg kan, sier Nystad.

