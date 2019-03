Ingen utfortrening i Rosa Khutor, rennet erstattes av super-G

NTB Sport

Det må gjennomføres minst én treningsomgang før det kan arrangeres et verdenscuprenn i utfor, og det har ikke latt seg gjøre i Rosa Khutor ved Sotsji.

Det snødde kraftig fredag, og værmeldingene forteller om samme værtype også lørdag. Derfor valgte man å avlyse lørdagens utforrenn allerede nå, mens søndagens super-G er framskutt ett døgn og skal avvikles lørdag.

Senere på dagen ble det besluttet at man kjører super-G også søndag, som erstatning for et tidligere avlyst renn i St. Anton.

– Snøen ligger ujevnt langs løypa, og det vil være for farlig å kjøre utfor under slike forhold, sa Olga Lajeva i Russlands skiforbund til AFP.

Ragnhild Mowinckel og Kajsa Vickhoff Lie er norske deltakere i Russland.

