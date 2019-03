Filip Ingebrigtsen disket i friidretts-EM, Jakob med heatseirer på 1500 og 3000 meter

NTB Sport

Filip var først over mål i sitt kvalifiseringsheat på 1500 meter med tiden 3.46,52, men ble senere diskvalifisert for å ha tråkket innenfor listen. Det skjedde etter knuffing med en rival, og Norge valgte å protestere på avgjørelsen.

En stund senere ble det klart at 25-åringen ikke fikk medhold i protesten.

– Når banedommeren bestemmer seg for noe, så blir det sånn. Det er kjipt, og jeg kan ikke si meg helt enig i det, men det er jo en annen sak. Jeg følte jeg gjorde et godt løp. Jeg følte at jeg hadde noe å gjøre i finalen og at jeg ikke ødela for noen, sa Filip Ingebrigtsen til NRK om avgjørelsen.

I neste heat løp Jakob Ingebrigtsen i front hele veien og avviste alle forsøk fra konkurrentene på vei mot seier på 3.42,00.

– Det gikk veldig greit. Det var overraskende mange som kom på utsiden av meg og ville ha posisjonen min, derfor gikk det litt fortere enn nødvendig. Alt i alt var det et greit forsøk, sa han til NRK.

Egentlig skulle begge brødrene doblet og løpt 3000 meter også. Filip ombestemte seg og droppet den doble distansen. Som følge av diskvalifiseringen på 1500 meter er innendørs-EM over for Filip Ingebrigtsen allerede etter første dag.

Europeisk U20-rekord

Jakob Ingebrigtsen hadde heller ingen problemer med å avansere til finalen på 3000 meter. 18-åringen lå lenge i front og løp kontrollert inn til heatseier med tiden 7.51,20. Det gjorde han tross angrep fra konkurrentene.

Tiden var en forbedring av Ingebrigtsens europeiske U20-rekord på distansen innendørs. Sandnesgauken løp inn til 7.56,75 i et sololøp i en nordisk friidrettslandskampen i Bærum i februar.

Henrik Ingebrigtsen ville ikke være noe dårlige enn lillebror og kvalifiserte seg til finalen. 28-åringen lå lenge i front, men ble slått av britiske Chris O'Hare på oppløpet. Tiden til eldstebror Ingebrigtsen lød på 7.53,80.

Per Svela fikk det tøft på øvelsen og endte et godt stykke bak med tiden 8.02,62.

3000-meterfinalen løpes lørdag kveld.

Finaleklar er også Marcus Thomsen i kule. Han gikk videre med en sjetteplass etter tre kvalifiseringsomganger. Vossingen hadde 20,41 meter som beste resultat. Finalen går fredag kveld.

Irritert Hynne

Hedda Hynne ble nummer tre i sitt kvalifiseringsheat på 800 meter og løp ikke fort nok til å gå videre på tid. Hun noterte 2.05,73.

Hynne lå godt plassert i rygg på ledende Liga Velvere fra Latvia gjennom de tre første rundene, men mot slutten av siste langside lot hun rumenske Bianca Razor slippe forbi, og hun greide ikke å ta henne igjen.

En frustrert Hynne slengte skoen i gulvet da hun ble intervjuet av NRK etterpå.

– Det er forbannet irriterende. Jeg føler meg fin, men klarte ikke å utnytte det. Jeg fikk en fin reise undervei, men jeg burde ikke latt henne komme forbi der borte. Jeg har fått til ting det siste halvåret og vet iallfall at det kommer mer til sommeren, sa hun.

Det er semifinale lørdag kveld og finale søndag, men det blir uten norsk deltakelse. Hynne var 16. best i kvalifiseringen. Velvere og Razor løp klart saktest av dem som gikk videre.

I lengde ble det ingen suksess for Amund Høie Sjursen. Alle hans tre forsøk i kvalifiseringen ble dømt dødt, og dermed endte han uten resultat og plassering.

Ferdinand Kvan Edman løp for øvrig også 1500 meter i Glasgow fredag. Han endte sist i det siste heatet med 3.51,43.

(©NTB)