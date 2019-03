FIS suspenderte dopingtatte VM-utøvere

NTB Sport

– FIS vil ikke tolerere doping i noen form. Utøvere og andre som ikke overholder reglene som beskytter rene utøvere og vår sports integritet vil bli straffet, sier FIS-president Gian Franco Kasper i til forbundets nettsted.

– Selv om hendelsene de siste dagene har kastet negativt lys over sporten, sender det også et klart signal om at doping ikke vil bli tolerert, og at det fører til alvorlige konsekvenser. Jeg håper aksjonene sender et klart budskap til andre utøvere om at dopingsyndere vil måtte bære alvorlige personlige, juridiske og idrettslige konsekvenser.

FIS har suspendert Aleksej Poltoranin fra Kasakhstan, Karel Tammjärv og Andreas Veerpalu fra Estland. De to østerrikerne Dominik Baldauf og Max Hauke befant seg i eget land og faller følgelig under jurisdiksjonen til Østerrikes nasjonale antidopingbyrå, som har suspendert dem.

FIS gjør det klart at man har samarbeidet tett med østerrikske myndigheter og landets antidopingbyrå i saken.

