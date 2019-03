Dopingtatt estlender: – Jeg ville bli sterkere og raskere

NTB Sport

– Alle gode resultater jeg har gjort er med doping, forteller Tammjärv i et intervju med den estiske avisen Ötuleht, gjengitt av blant annet svenske Expressen.

Han forteller videre at han begynte å jukse tilbake i 2016.

– Det er vanskelig å huske hva jeg følte og tenkte da, men jeg ville bli sterkere og raskere. I starten kjentes det ut som en fryktelig ting å gjøre, men sakte, men sikkert ble jeg vant til det, sier Tammjärv i intervjuet.

Han sier at det var to personer som visste om dopingen: Trener Matti Alavar og lagkamerat Andreas Veerpalu.

I tillegg til 29-åringen fra Estland, har landsmann Andreas Veerpalu, kasakhstanske Aleksej Poltoranin, samt den østerrikske duoen Dominik Baldauf og Max Hauke innrømmet bruk av ulovlige midler.

Sistnevnte ble tatt på fersken med en sprøyte i armen, og en lekket video av dette har skapt sterke reaksjoner.

Dopingtatte Tammjärv forteller videre at inntrykket som ble laget i mediene, om at doping var et problem i langrenn, senket listen for å begynne med det selv.

– Jeg skal ikke skylde på mediene, men jeg kjente at å bli et sted mellom 30.- og 40.-plass ikke var nok. Jeg ga alt, trente og jobbet hardt, men resultatene var ikke tilstrekkelige, sier han.

29-åringens beste resultat i verdenscupen er en tiendeplass fra 2016.

(©NTB)