Bjørn Maars Johnsen misset da cupfinalen glapp for AZ

NTB Sport

Det var AZs annen nedtur i Tilburg på fem dager. Sist søndag fikk laget sitt første tap i 2019 da Willem II vant 2-1 på hjemmebane i serien.

Fredrik Midtsjø hadde assist da AZ Alkmaar tok ledelsen ved Calvin Stengs midtveis i første omgang i semifinalen, men svenske Alexander Isak utlignet etter pause.

Etter målløse ekstraomganger måtte avgjørelsen falle på straffespark, og der misset AZ Alkmaar på fire av sine fem forsøk. Teun Koopmeiners, Guus Til og Ricardo van Rhijn så sine forsøk reddet av hjemmekeeper Timon Wellenreuther, og etter at lagene hadde tatt tre straffespark hver sto det 1-0 til Willem II.

Oussama Idrissi scoret med AZs fjerde straffe, men ettersom Isak og Freek Herkens hadde scoret på to av hjemmelagets fire første straffer var Johnsen tvunget til å sette ballen i mål for at kampen ikke skulle være over. Da han skjøt i stolpen, kunne vertene juble for finaleplass.

AZ Alkmaar spilte cupfinale de to foregående sesongene, men tapte begge ganger. Denne sesongen er det Willem II som kan se fram til finale.

Motstander i finalen på De Kuip i Rotterdam 5. mai blir Ajax, som onsdag slo Feyenoord 3-0 nettopp på De Kuip. Matthijs de Ligt, Nicolás Tagliafico og Donny van de Beek scoret for Amsterdam-klubben.

Fredrik Midtsjø spilte hele kampen for AZ Alkmaar torsdag, mens Bjørn Maars Johnsen ble byttet inn rett før slutt i ordinær tid. Jonas Svensson ble ikke kampklar i tide etter skade.

(©NTB)