Alle de pågrepne VM-løperne har innrømmet bloddoping og er løslatt

Karel Tammjärv og Andreas Veerpalu ble satt fri torsdag kveld. Tidligere var også Aleksej Poltoranin fra Kasakhstan og østerrikerne Max Hauke og Dominik Baldauf løslatt. Alle har medgitt bloddoping, og myndighetene mener at det ikke foreligger fare for bevisforspillelse. Derfor begjæres de ikke varetektsfengslet.

Samtlige er siktet etter Østerrikes bedragerilovverk. Spesifikt er de siktet for å ha svindlet arrangører, forbund og sponsorer ved med ulovlige prestasjonsfremmende metoder eller midler å ha sikret seg urettmessige plasseringer, prispenger eller andre fordeler.

Strafferammen er fengsel i inntil tre år.

Østerrike har en antidopinglov, men den kan bare brukes til å straffeforfølge personer som bidrar til å dope andre. Utøvere som benytter doping kan ikke selv straffes med den loven.

Hansjörg Mayr hos påtalemyndigheten opplyser til APA at alle de fem langrennsløperne har medgitt bloddoping og at de har forklart seg utførlig, slik at det ikke var noen betenkeligheter med å sette dem fri.

De to antatte bakmennene som ble pågrepet i Seefeld, som begge er tyskere, er fortsatt i politiets varetekt. Det er ennå ikke avgjort om de skal begjæres varetektsfengslet.

Estlands skiforbund fordømte torsdag kveld Tammjärv og Veerpalu i en pressemelding som gjengis av Õhtulehts nettsted. Det opplyses at begge har innrømmet doping overfor treneren Anti Saarepuu.

Forbundet skriver at det også vil granske rollen til Andrus Veerpalu og Mati Alaver, som i flere år har vært trenere for Aleksej Poltoranin. Andrus Veerpalu er Andreas Verpalus far.

