NTB Sport

Da snur det tvert om til en blanding av snø, sludd og regn stort sett hele dagen.

Stafetten i langrenn over 4 x 10 kilometer for menn er det store norske høydepunktet fredag. Det er også hopprenn for menn samme dag.

Ifølge Seefelds turistkontor oppholder det seg nesten 5000 nordmenn i byen for tiden.

(©NTB)