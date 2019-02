Thoresen glitret i Storhamar-seier

NTB Sport

Med seieren er hedmarkingene ett poeng bak Vålerenga, som tirsdag snublet og tapte 1-6 for Stavanger da klubben kunne avgjøre kampen om seriegullet. Det har VIF fortsatt gode muligheter til å gjøre.

I Sarpsborg tok Storhamar ledelsen fire minutter ut i midtperioden. Thoresen ble servert av Niklas Fogström. Sju minutter senere doblet Eirik Salsten borteledelsen.

Scott Allen reduserte for Sparta, men det ble bare med den ene scoringen. Mot slutten av siste periode økte Thoresen til 3-1, og han sto deretter for assisten da Christian Bull gjorde Storhamars fjerde nettkjenning for kvelden.

En sluttoffensiv ga tabellfirer Lillehammer 5-2 i hjemmemøtet med bunnlaget Stjernen. Det var uavgjort etter to perioder, men i løpet av kampens tolv siste minutter rykket vertene ifra. Joey Benik la på til både 3-2 og 5-2.

Joakim Arnestad, Adrian Saxrud Danielsen og Justin Hickman scoret de øvrige målene for Lillehammer, mens Stian Hansens scoringsdobbel ble til ingen nytte for Stjernen.

I den siste kampen kunne Frisk Asker juble for 4-2-seier hjemme mot Manglerud Star. Kyle Bonis, Hampus Gustafsson, Magnus Geheb og Fredrik Jacobsen sørget for det med hver sin scoring. Pontus Finstad sto bak begge målene til gjestene fra Oslo.

(©NTB)