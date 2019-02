Tønseth avskrev seg selv fra stafettlaget

NTB Sport

Dermed er det Emil Iversen som åpner fredagens stafett over 4 x 10 kilometer for Norge. Foruten Iversen består det norske laget som ventet av Martin Johnsrud Sundby, Sjur Røthe og Johannes Høsflot Klæbo.

Det ble klart da landslagstrener Eirik Myhr Nossum presenterte laget torsdag kveld. Han bekreftet at vurderingene var svært vanskelige, særlig i kampen mellom Tønseth og Iversen om åpningsetappen.

– Didrik var fryktelig sliten etter 15-kilometeren. Hans inngang til VM har vært tøff. Han har sin måte å toppe formen på, og den er utrolig tøff. Det er en gambling, og den har kostet. Jeg er ikke villig til å gamble på en VM-stafett, sa Nossum.

Han bekreftet at Tønseth avskrev seg selv i uttakskampen.

– Tønseth er dønn ærlig på det selv, og sa «vurder andre enn meg. Jeg vet ikke hvordan jeg er på dag to etter en sånn kraftanstrengelse». Jeg vurderte helt klart Didrik veldig sterkt til den etappen, men han er dønn ærlig og gir fra seg plassen, til tross for at han kan ha sin beste dag i karrieren i morgen, sa Nossum.

Tønseth aktuell

Tønseth gjorde en meget sterk 15 kilometer i klassisk stil onsdag. Femteplassen gjorde han høyaktuell for stafettlaget, og lagkamerat Emil Iversen var blant dem som mente Tønseth var inne på den ene av de to klassisketappene.

Iversen, som har vært Norges beste i klassisk denne vinteren, gjorde det krystallklart at han ville vraket seg selv i duellen mot Tønseth.

– Jeg regner med at stafettplassen røk, sa han etter tiendeplassen på 15-kilometeren.

– Emil vraker ofte seg selv i pressesonen hvis ikke alt er etter boka der, men det gikk ikke lang tid før han var klar, smilte Nossum, som ikke legger skjul på at han hungrer etter et stafettgull.

– Det var to ting foran dette VM som var viktig, 15-kilometeren og stafetten. Nå har vi tatt det ene gullet. Målt opp mot hverandre er det ingenting som er mer euforisk enn å vinne VM-stafetten, sa landslagstreneren og varslet at han trolig sto foran en natt med dårlig søvn.

Skal forsvare gullet

Emil Iversen tok gull på lagsprinten sammen med Johannes Høsflot Klæbo tidligere i mesterskapet i Seefeld. Nå får han sjansen til å ta enda et gull.

Alle de fire norske løperne som skal gå fredagens stafett har tatt gull tidligere i VM.

Norge er tittelforsvarer og favoritt til å vinne stafetten.

I VM i Lahti for to år siden gikk Didrik Tønseth, Martin Johnsrud Sundby, Niklas Dyrhaug og Finn Hågen Krogh for Norge. Sundby er den eneste av dem som får sjansen fredag.

