Riiber leder med seks sekunder i kombinert etter hoppingen

Riiber måtte av bommen et par ganger før han fikk satt utfor. Han landet på 107 meter under ikke altfor gunstige forhold. Han måtte slå kontra mot slutten og var ustø i landingen, men går ut seks sekunder foran landsmannen Espen Bjørnstad.

Trønderen Bjørnstad fikk det endelig til å stemme i hoppbakken. Han fikk opp 105 meter, men hadde litt baktrekk i bakken og fikk 134,1 poeng.

Hjemmehåpet Franz-Josef Rehrl fikk 106,5 meter og går ut seks sekunder bak Riiber i langrennet.

Jan Schmid fikk hoppe under gode forhold, men greide bare 100,5 meter. Han fikk 117,5 poeng og går ut 1.12 minutter bak lederen.

Det var lenge uklart om Jørgen Graabak skulle delta etter at han falt stygt under onsdagens trening. Han hadde bra forhold og landet på 101 meter. Han ble trukket hele 7,2 poeng for gode forhold og går ut 1.31 bak Riiber.

Norge har ikke vunnet i øvelsen i VM-sammenheng tiden Bjarne Engen Vik vant i Ramsau i 1999. Tyske Johannes Rydzek er tittelforsvarer, men han starter langrennet som nummer 17 og er hele 1.23 bak Riiber.

– Det er litt bingoforhold i bakken, men vi får gjøre det beste ut av det, sa kombinertguttas hopptrener Peder Sandell til NRK.

Langrennet over 10 kilometer starter klokka 15.15.

