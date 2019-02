Ramos straffes for bevisst gult kort

NTB Sport

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) opplyste om straffen på sine nettsider torsdag.

Ramos fikk gult kort helt mot slutten av mesterligaoppgjøret mot Ajax 13. februar. Tilsynelatende helt unødvendig taklet han Kasper Dolberg, to minutter etter at Marco Asensio hadde sørget for det som ble vinnermålet i 2-1-kampen.

Stopperstjernen innrømte først at han gikk for å få gult kort, men en time senere trakk han uttalelsen tilbake.

– Dette går veldig innpå meg. Jeg vil gjøre det helt klart at jeg ikke gjorde dette med vilje, noe jeg heller ikke gjorde i min forrige kamp mot Roma, skrev Sergio Ramos på Twitter.

Spanjolen hadde to gule kort fra før, og med et tredje ville han stå over én kamp – returoppgjøret mot Ajax. Men nå går Ramos også glipp av en eventuell første kamp i mesterligakvartfinalen.

Ifølge UEFA-reglene kan en spiller ilegges to kampers karantene dersom en spiller har framprovosert et gult kort.

(©NTB)