Poltoranin og to andre VM-løpere løslatt etter dopinginnrømmelse

NTB Sport

Alle tre ble torsdag løslatt etter å ha gitt fyldige svar i avhør etter onsdagens dopingrazzia under ski-VM i Seefeld.

Estlenderne Andreas Veerpalu og Karel Tammjärv er fortsatt anholdt. Avhørene med disse to er ikke over. Totalt ni personer ble onsdag pågrepet i saken, hvorav fire er tyske bakmenn.

Poltoranin er et kjent fjes i langrennssirkuset. Kasakhstaneren tok VM-bronse på femmila under VM i Val di Fiemme i 2013. I samme mesterskap fikk han også bronse i lagsprinten. 31-åringen har 12 verdenscupseirer i karrieren.

Kasakhstans olympiske komité bekreftet torsdag at Poltoranin var blant de fem dopingmistenkte.

– Om det viser seg at han virkelig har dopet seg, kommer forbundet til å gjøre en uttalelse. Vi har nulltoleranse mot doping. Fram til det er bevist at Poltoranin har brutt antidopingreglene, forsvarer vi vår utøver, sa talsperson Samal Nauryzova ifølge nyhetsbyrået AP før storstjernens innrømmelse.

Tatt på fersken

Tysk og østerriksk politi hadde i flere måneder etterforsket mistanker mot en gruppe med base i Erfurt. Den skal i flere år skal ha hjulpet eliteutøvere med bloddoping. Onsdag ble det aksjonert på 17 steder i de to landene, i en aksjon med navnet «Aderlass» (årelating).

En av de fem pågrepne langrennsløperne ble tatt på fersken med nål i armen under bloddoping.

Mark Schmidt i Erfurt, tidligere lege for sykkellaget Gerolsteiner, skal være hovedmann bak dopingjukset. Han og en av hans hjelpere ble pågrepet i onsdagens aksjoner. Det er blitt begjært varetektsfengsling for Schmidt. Den tyske legen risikerer opp til ti års fengsel hvis han blir funnet skyldig.

– Helt absurd

Norges landslagstrener Eirik Myhr Nossum kommenterte dopingsaken da han møtte pressen torsdag kveld.

– Det er ekstremt trist det som har skjedd, men jeg føler jeg vet litt lite om hele saken. Det skal visstnok være bekreftet at det gjelder de utøverne det var rykter om i starten, og jeg er veldig glad at vi har et system som fanger opp dette og tar dem som prøver seg på juks, sa Nossum.

– Det er helt absurde ting som kommer fram gjennom mediene, og inntil jeg får ting hundre prosent bekreftet, nøyer jeg meg med å si at dette er ekstremt hvis så er tilfellet, la han til.

Dokumentar

Det var ARD-reporteren Hajo Seppelt, som spesialiserer seg på doping og korrupsjon i idretten og har vært ledende i avsløringer blant annet av den statsstøttede russiske dopingen, som først meldte om onsdagens politiaksjon.

Ifølge Seppelt har etterforskningen sammenheng med uttalelser den tidligere dopingdømte østerrikske langrennsløperen Johannes Dürr kom med i ARD-dokumentaren «Die Gier nach Gold» (begjæret etter gull) i januar.

Dürr fortalte i dokumentaren at han fikk hjelp fra Tyskland til å drive med bloddoping.

Doping rammes av straffeloven både i Østerrike og Tyskland, og særlig østerriksk politi har tidligere vært svært aktivt med aksjoner mot dopingmistenkte utøvere og lag.

(©NTB)