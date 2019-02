Nadal misbrukte tre matchballer, tapte og raste mot Kyrgios

NTB Sport

– Han er en spiller med enormt talent, og han kunne vunnet Grand Slam-turneringer eller kjempet om førsteplassen på rankingen, men han mangler respekt for publikum, motstanderen og seg selv, sa Nadal.

Det var den spanske gruskongens første turnering siden han tapte finalen mot Novak Djokovic i Australian Open for en måned siden. Han har vunnet Acapulco-turneringen to ganger tidligere, men det blir ingen suksess i årets utgave.

Nadal misbrukte de to første matchballene i motstanderens serve og den tredje i sin egen. Kyrgios vant 6-3, 6-7 (2-7), 7-6 (8-6).

Toppseedede Nadal slo Mischa Zverev i strake sett i sin første kamp i turneringen, men greide ikke å følge opp mot australske Kyrgios, som etter første sett måtte ha medisinsk hjelp. Han sa at han følte seg uvel, men fryktet kritikk dersom han trakk seg fra videre spill.

Før avgjørende sett måtte Kyrgios få behandling igjen, denne gang for ryggsmerter. Sent i kampen leverte han underarmsserver, og han holdt hånden sarkastisk bak øret da publikum buet mot ham, men etter å ha avgjort kampen hylte han i glede og kastet seg ned på banen for å feire.

– Rafa vet ikke noe om meg eller reisen min. Han har sitt spill, jeg har mitt, og jeg er ikke interessert i hans kritikk, sa Kyrgios.

Kyrgios møter Stan Wawrinka i neste runde. 2.-seedede Alexander Zverev er høyest rangerte gjenværende spiller i turneringen. Han møter Alex de Minaur.

Også i kvinneturneringen i Acapulco forsvant den toppseedede spilleren onsdag, da Sloane Stephens tapte i strake sett mot den brasilianske kvalifiseringsspilleren Beatriz Haddad Maia.

