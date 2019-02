Johaug-opphenting til ingen nytte, svensk VM-gull

NTB Sport

Hun tapte svært mye den siste kilometeren i duell med Charlotte Kalla på tredje etappe. Det ble nesten 19 sekunder opp til svenskene før de fem siste kilometerne. Jacobsen lå lenge helt utslått i målområdet etter veksling.

– Vi gjorde så godt vi kunne. Det er jeg som var for svak i dag. Det var min innsats som gjorde at det blir sølv og ikke gull, sa Jacobsen til NRK.

– Charlotte prøvde seg i sprintbakken. Hun gikk fort, men jeg klarte å være med. Så ble det krangling om hvem som skulle gå først. Så mistet jeg henne over en topp og en utforkjøring, og etter det var jeg sjanseløs, fortsatte Jacobsen.

Dermed ble det svensk gull, etter fire strake norske seirer.

– Jeg gjorde det beste ut fra de forutsetningene jeg hadde. Jeg tok nesten 20 sekunder. Det var ikke så mange bakker å ta av. Vi visste at Stina var sterkest i en spurt, så jeg måtte ha tatt det i langbakken. Jeg gjorde et forsøk, men hun bet seg fast og kom sigende innpå, sa Johaug til NRK.

Brøt seiersrekken

– Det var tunge forhold og veldig vanskelig å pushe på. Therese jaktet meg, men jeg er så glad for at de ga meg så bra utgangspunkt, og jeg er så glad for å være først over linja, sa Nilsson etter å ha brutt Norges lange seiersrekke i kvinnestafetter.

– Det er en drøm som blir til virkelighet, sa Charlotte Kalla.

Det norske laguttaket ble en snakkis etter at det ble offentliggjort 19 timer før start. Landslagstrener Ole Morten Iversen sa dette til NRK rett etter starten på førsteetappen: – Det har ikke akkurat vært kø av norske kvinneløpere til å gå sisteetappen, men Therese tok utfordringen.

– Det ble litt som vi fryktet og ventet. Stina var litt for god for oss. Vi får aldri svar på hva som hadde skjedd om vi hadde valgt annerledes, sa Iversen til NRK etter løpet.

Rolig

Johaug tok seg litt tid før hun startet jobben med å ta inn forspranget. Det klarte hun, men mot slutten ble det svensk i topp.

Nilsson hadde krefter igjen og stakk fra på oppløpet. Dermed sikret hun seg sitt annet VM-gull i dette mesterskapet, etter seieren på lagsprinten.

– Det var meget imponerende av Nilsson å forsvare seg mot Johaug. Dette svenske laget vil prege langrennssporten i årene som kommer, sa NRKs ekspertkommentator Fredrik Aukland.

Tvil

Med på laget hadde Johaug også Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg. De to gikk bunnsolid og holdt følge med Sverige gjennom de to etappene i klassisk stil.

– Jeg var altfor nervøs. Jeg ga alt og har sittet og spydd etterpå, faktisk. Jeg ville vise alle at jeg kunne gå fort på ski, sa Weng til NRK etter sin førsteetappe.

Det var realt klisterføre, og flere løpere duppet hodet i kaldt vann før start. Johaug ble foretrukket som ankerkvinne. Den norske lagledelsen så for seg at rennet var avgjort før oppløpet. Slik ble det ikke,

Weng og Jacobsen gikk på gullaget i 2017, da med Bjørgen og Maiken Caspersen Falla som andre halvdel av laget mens Johaug var utelukket etter en positiv dopingprøve.

Stopp

Norge hadde vunnet alle kvinnestafetter i verdensmesterskapet fra og med 2011. Det hittil siste nederlaget før torsdag kom i Liberec to år tidligere da Finland vant foran Tyskland og Sverige.

Johaug står dermed med to VM-gull i Seefeld. Det tredje kommer trolig på lørdagens tremil i fri teknikk. Der blir hun megafavoritt.

Jelena Välbe vant alle fem VM-løp i Trondheim i 1997. Marit Bjørgen (tre ganger, 2011, 2013 og 2017) og Larissa Lazutina (1995) har begge sikret seg fire gull i samme VM.

Johaug kan ikke komme seg inn i den klubben denne gangen etter skuffelsen på stafetten.

Johaug starter som stor favoritt på tremila lørdag.

(©NTB)