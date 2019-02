Historisk Suárez' avgjorde El Clásico

NTB Sport

Barcelona-trener Ernesto Valverde er full av lovord om Suárez etter seieren onsdag.

– Vi har flere spillere enn Leo Messi som kan score mål, sa en fornøyd Valverde etter kampen og la til at Suárez' statistikk er «utrolig og historisk» for Clásico-oppgjørene mellom Real Madrid og Barcelona. 32-åringen har nå scoret 11 mål på 13 kamper mot erkerivalen fra Madrid.

Real Madrid holdt Barcelona til 1-1 på bortebane og været avansement. De helhvite burde også ha ledet etter at Vinicius junior og Karim Benzema misbrukte hver sin store mulighet i 1. omgang. Så var Barca og Luis Suárez svært nær scoring etter en drøy halvtime, men foten hans var ikke lang nok på Ousmane Dembélés innlegg i bakrommet.

VAR-avgjørelse

Fem minutter etter sidebytte lykkes derimot Barcelona på en overgang. Denne gangen timet Suárez løpet sitt bedre og Dembélés pasning ble effektuert i mål.

Etter 69 minutter virket han å doble ledelsen, men det var før situasjonen ble studert på VAR. Videobildene viste at det var Real-stopperen Raphaël Varane som satte ballen i eget bur, riktig nok hardt presset av Suárez. Nok en gang var Dembélé tilrettelegger.

Etter 73 minutter ble Suárez felt av Casemiro inne i feltet. Han tok selv straffen og lobbet ballen over Real-målvakt Navas til 3-0.

Suárez selv sier Barca-spillerne visste at de måtte yte sitt ytterste for å vinne – og gjorde det. Hjemmelaget hadde sine sjanser, men brukte derimot ikke mulighetene de fikk.

Barcelona møter vinneren av oppgjøret mellom Valencia og Betis i finalen. Den første kampen endte 2-2.

Nytt møte

Allerede til helga skal de to toppklubbene møtes igjen. Med onsdagens seier og 5-1 fra serieoppgjøret på Camp Nou i oktober, kan Barcelona møte proppfulle av selvtillit og 9-2 sammenlagt på tre kamper denne sesongen i sin favør før returoppgjøret i La Liga.

Real-trener Santiago Solari ville ikke med på at onsdagens tap var like ydmykende som 1-5-tapet for fire måneder siden.

– Vi er skuffet, vi ønsket å spille i finalen. Men vi drar hjem med hodet høyt hevet, vi gjorde alt vi kunne, men vi grep ikke de sjansene vi fikk, og det gjorde de, sa Solari.

(©NTB)