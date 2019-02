Gandler godtar at han må gå, avviser at han visste noe

NTB Sport

Den østerrikske antidopingeksperten Wilhelm Lilge sier ifølge Kronen Zeitung at han ikke tror utøvere kunne dope seg uten at trenere og lagledelse visste noe.

– Det er latterlig, tror de at vi er dumme? Det er utenkelig at trenere, som alltid er til stede, ikke skulle ha skjønt noe. Støtteapparatet må ha fått med seg hva som skjedde, sier Lilge etter at Dominik Baldauf og Max Hauke ble pågrepet mistenkt for bloddoping.

Overfor APA viser han til en formulering i en dom mot en trener: «Når en trener i eliteidrett, som arbeider tett mot utøveren, hevder at han ikke visste at utøveren drev med blodmanipulasjon, er han enten en dårlig trener eller en løgner».

Gandler går i rette med dette.

– Vet du hva kona gjør?

– Selvsagt merket jeg ikke noe. Det er umulig å kontrollere utøverne 24 timer i døgnet, og hele systemet vårt baserer seg på tillit. Om man tror at alle i laget er sammen døgnet rundt så har man ingen anelse om hva vi driver med, sier han til Ö1-Morgenjournal.

– Hva skulle gjort meg mistenksom? Sjetteplass i lagsprinten, eller at de så vidt greier en kvalifisering? Hva er tegn på at man blir bedratt? Jeg bruker et eksempel jeg har brukt før: De fleste har et nært forhold til sin kone, men vet du til enhver tid hva hun gjør?

Han sier at han har gjort det han kan for å veilede utøverne, og peker på at Østerrike siden dopingskandalen i Torino-OL i 2006 er en av få nasjoner som har en antidopinglov.

Mislykket

– Hvorfor utestenger ikke IOC alle land som ikke har en antidopinglov? Vi østerrikere har utelukket alle som har jukset. Si hva vi kan gjøre. Skal vi legge utøverne våre i lenker for å ha kontroll på dem?

Gandler sier at han tenkte på å slutte allerede før Østerrikes skipresident Peter Schröcksnadel uttalte at sportssjefen må gå ved sesongslutt som følge av den nye dopingskandalen.

– Selvsagt har jeg forståelse for det, selv om jeg ikke har noe å bebreide meg selv. I årene hvor vi har hatt problemer har jeg sammen med forbundet jobbet hardt for å skolere de unge utøverne og hindre at det kom nye saker. Vi har antidopingkurs på internett. Men jeg har ikke lykkes, og da er det tid for å gå, sier han.

– Noen må alltid ta ansvaret, og nå er det min tur.

