Fulham sparket Ranieri

Den italienske managerveteranen ble hentet til Fulham i november etter sparkingen av Slavisa Jokanovic, men 67-åringen greide aldri å gi London-laget et nødvendig løft.

– Jeg er åpenbart skuffet over de siste resultatene og at vi ikke klarte å bygge videre på den starten vi hadde etter at jeg ble ansatt. Jeg vil takke klubben, spillerne og fansen for støtten de har gitt meg, sier Ranieri i en uttalelse på Fulhams nettsted.

Fulham vant kun tre seriekamper under Ranieri. Etter onsdagens 0-2-tap for Southampton er «The Cottagers» i akutt fare for å rykke rett ned til nivå to i engelsk fotball. Med ti kamper igjen ligger Fulham nest sist og er hele ti poeng unna trygg grunn.

Ranieri ledet Leicester til en sensasjonell Premier League-tittel i 2015/16-sesongen. Ni måneder etter triumfen fikk han fyken.

Fulham lå helt sist på tabellen med stusslige fem poeng på tolv kamper da italieneren ble hentet inn. Ranieri vant sin første kamp, men ble ingen suksessmanager på Craven Cottage.

Den tidligere Premier League-spilleren Scott Parker er forfremmet til rollen som midlertidig manager.

