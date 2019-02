Østerrikes skipresident vil nullstille langrennssatsingen, Gandler må gå

NTB Sport

Gandler har siden 2003 vært sportssjef for langrenn og skiskyting i Østerrikes skiforbund. Schröcksnadel sier i et intervju med ORF at det ikke er mistanke om at Gandler har hatt befatning med dopingsaken som eksploderte i VM onsdag, med pågripelse av de østerrikske VM-deltakerne Dominik Baldauf og Max Hauke, men han sier at 52-åringen likevel må ta ansvaret. Han er ferdig ved sesongslutt.

– Vårt forbund er blitt trukket inn i saken selv om det ikke er vi som har gjort noe galt. Likevel må vi skille lag med herr Gandler, for han har det formelle ansvaret, sier Schröcksnadel.

– Dette er ingen indikasjon på skyld. Han har heller ikke gjort noe galt, det må vi si klart fra.

Selv har Schröcksnadel vært Østerrikes skipresident siden 1990. I den tiden har landets langrennsløpere og skiskyttere vært i en rekke dopingskandaler, spesielt i forbindelse med Salt Lake City-OL i 2002, Torino-OL i 2006 og sist Sotsji-OL i 2014 (da den østerrikske langrennskometen Johannes Dürr ble tatt for EPO).

Dürrs innrømmelser om at han fikk hjelp til bloddoping i Tyskland skal ha ført til etterforskningen som utløste onsdagens aksjoner og pågripelser.

Lukker pengekranen

Tross de mange skandalene på hans vakt har ikke Schröcksnadel funnet grunn til å ta ansvar og trekke seg, og 77-åringen gjør det heller ikke nå.

Ifølge ORF var det en av østerrikerne som ble pågrepet av politiet mens han var i ferd med å få en ulovlig blodoverføring, altså tatt på fersken med nål i armen.

– Dette er særlig tungt fordi vi kjenner forhistorien med Dürr og fra Torino, sa Schröcksnadel onsdag kveld i ORFs VM-studio.

Han sa at flere hoder vil rulle i skiforbundet, og at langrennssporten vil få andre betingelser framover.

– Jeg vil ikke lenger ha alle disse folkene innen de rammene vi har i dag. Vi har hatt problemer før, og nå viser det seg at intet er endret. Jeg kommer ikke til å kjempe for bevilgninger til elitesatsingen i langrenn. For breddesporten, ja, men ikke til elitesatsingen, sier han.

«Dopingens regionalliga»

Schröcksnadel sier at Hauke og Baldauf er ferdige i østerriksk skisport.

– De får ingen ny sjanse fra oss. Slike idioter, som lyver til lagkameratene sine, får ingen forståelse fra meg. Å få blodoverføring på hotellrommet? Det er skamløst. Hvor dumme er de? De forstår ikke hvilken skade de påfører oss. Vi ville by på et vakkert VM, ikke på skandaler. Vi ville gjøre reklame for sporten. De trykker lagkameratene sine ned i søla, tordner Schröcksnadel.

– Uansett er det uforståelig å jukse for 20.-plasser, fortsetter han med henvisning til at Baldauf og Hauke ikke har kjempet om medaljer.

Skipresidenten har tidligere uttalt at østerrikerne tross sin stygge dopinghistorie har vært amatører blant profesjonelle på dopingens arena, og han gjentar det overfor ORF.

– I doping tilhører østerrikske langrennsløpere regionalligaen, ikke eliteserien. De avslører østerrikerne fordi de er dumme. Synd at vårt skiforbund dermed trekkes inn i det gang på gang, sier han.

(©NTB)