Vellykket operasjon for Zuccarello

– En svært vellykket operasjon, fastslår Star-trener Jim Montgomery overfor klubbens nettsted sent tirsdag kveld norsk tid.

Han vil imidlertid ikke fastslå når Zuccarello er tilbake, selv om han håper å ha nordmannen skadefri i løpet av mars.

– Jeg skal la fagfolkene snakke om dette. Jeg vet bare at operasjonen var vellykket, sier Montgomery.

Mandag kveld forklarte klubbens sportsdirektør, Jim Nill, at Zuccarello pådro seg et veldig rent brudd. Han får satt in en plate for at alt skal holde seg på plass og skaden skal leges raskere.

Sju kamper

Om Zuccarello er klar for spill igjen om fire uker, vil han kunne få med seg de sju siste kampene i grunnserien. Han ble hentet for å hjelpe Stars i kampen for å komme med i sluttspillet. Klubben kunne ha skaffet en erstatter innen overgangsvinduet lukket mandag, men valgte ikke å gjøre det.

– Vi hadde mange samtaler (med andre klubber), men vi konkluderte med at vi er komfortable med det vi allerede har gjort på overgangsmarkedet, sa Nill.

Skaden inntraff da Zuccarello blokkerte et skudd i det lokalavisen Dallas Morning News beskrev som en «elektrisk» debutkamp. Han reiste fra New York klokka fem om morgenen, kom til Chicago drøyt to timer før kampstart mot Blackhawks og bidro med mål, assist og storspill i en Stars-seier.

Masse ros

Etterpå vanket det mange rosende ord.

– Selvtilliten hans, holdningen, evnen til å gjøre spesielle ting på isen. Jeg føler at han løftet laget vårt, sa trener Jim Montgomery.

Zuccarello innledet kampen i rekke med Jamie Benn og Roope Hintz, men etter at Benn måtte ut med skade spilte han sammen med Tyler Seguin og Alexander Radulov, og de skapte sjanser nesten på løpebånd.

– Det var «awesome» å spille med ham. Det var bare to perioder, men du så blikket hans og playmakerevnene helt fra første bytte, sa Seguin.

– Han satte fart i oss, sa en annen Dallas-stjerne, Jason Spezza.

Nå må Zuccarello håpe at lagkameratene holder dampen oppe så laget fortsatt er med i sluttspillkampen når han er klar igjen.

