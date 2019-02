NTB Sport

– Jeg startet litt rolig, men sprakk etter hvert i en manndomsprøve der den råeste mannen vant, sier Røthe.

Han tok sitt gull på tremila tidligere i VM. Han unnet Sundby seieren fullt ut.

– Han har vært et forbilde for oss andre på laget lenge. Jeg fikk sekundering fra Vidar (Løfshus) en kilometer fra mål. Da var beskjeden at jeg kjempet om sjuendeplassen og Martin gullet. Da må jeg innrømme at jeg fikk litt gåsehud på siste passeringen, sier Røthe.

