Solskjær satte nok en United-rekord etter Lukakus måldobbel

Det er ny klubbrekord. Seks av seirene har kommet i ligaen, mens de to øvrige ble til borte mot Arsenal og Chelsea i FA-cupen. Solskjær tok over United-skuta etter 1-3-tapet for Liverpool på Anfield like før jul.

Siden har ikke storklubben sett seg tilbake på bortebane. Romelu Lukakus to scoringer ga til slutt United en grei seier på Selhurst Park. «De røde djevlene» har de siste dagene slitt enormt med skader, men problemene sto ikke i veien for Solskjærs ubeseirede rekke i Premier League (ni seirer og to uavgjort).

Kveldens første scoring kom etter 35 minutter. Venstreback Luke Shaw stormet framover i banen og spilte en kort pasning til Lukaku, som pent plasserte ballen i det lengste hjørnet.

Borte best

Med det gjorde den belgiske kraftspissen opp for en fæl miss tidligere i kampen. Da fikk han lov til å stå helt fri boksen, men presterte å styre ballen over mål.

Lukaku hadde mer på lager i flomlyset i London. Sju minutter etter pause kriget han inn Manchester Uniteds 2-0-scoring etter en corner. 25-åringen trives klart best på fremmed gress denne sesongen. Åtte av Lukakus elleve seriemål har kommet på andre baner enn Old Trafford.

Crystal Palace var ikke uten sjanser, og i det 66. minutt stanget Joel Ward inn 1-2-reduseringen fra kort hold. I første omgang var hjemmelaget nær en lynkjapp utligning da Jeff Schlupp holdt på å utnytte fryktelig markeringsspill fra United.

I sluttminuttene trygget Ashley Young alle poengene. Etter godt spill mellom Lukaku og Paul Pogba kom Young på et løp fra dypet og hamret inn gjestenes tredje fulltreffer.

Manchester United blir værende på 5.-plass tross seieren. Laget er ett poeng bak firer Arsenal, som valset over Bournemouth hele 5-1 onsdag.

Jerngrep

Sist helg måtte Marcus Rashford spille med smerter i 0-0-kampen mot Liverpool. Spissen startet som reserve onsdag, men slapp til i det 77. minutt. Skadekrisen gjorde at Solskjær lot James Garner (17) og Tahith Chong (19) få en plass på United-benken, men ingen av dem fikk spilletid.

Solskjær har ledet Manchester United i 15 kamper. Fasiten viser kruttsterke 12 seirer, to uavgjort og ett tap. Nederlaget kom hjemme mot Paris Saint-Germain i mesterligaen. Neste oppgave er hjemmemøtet med Southampton lørdag.

Med onsdagens trepoenger fortsatte også Uniteds jerngrep på Crystal Palace. I Premier League har storklubben vunnet 16 ganger og spilt fire uavgjort mot «The Eagles». Palace var for øvrig ikke en av de 81 lagene Solskjær møtte som United-spiller.

