Norsk dopingekspert om VM-saken: – Fryktelig trist, nesten ikke til å tro

– Dersom dette viser seg å være blodmanipulering gjort på løperhotellet, så er det jo helt utrolig. Hvordan noen kan våge å gjøre noe slik med de oppdagelsesteknikker som finnes i dag, er ikke til å tro. Det kan kanskje være i desperasjon for å lykkes i hjemme-VM, sier Lereim til NTB.

To østerrikske langrennsløpere, Dominik Baldauf og Max Hauke, er pågrepet. Det melder Østerrikes største avis Kronen Zeitung.

Duoen ble nummer seks på lagsprinten søndag. Ifølge avisen er de mistenkt for bloddoping.

To utøver fra Estland og en fra Kasakhstan er også pågrepet i samme sak. Også to tyske leger er pågrepet da østerriksk og tysk politi slo til 17 steder i de to landene. Saken etterforskes som organisert kriminalitet, og totalt er ni personer pågrepet.

Lereim har kjempet mot doping og jaktet juksemakere i nesten 50 år.

– Jeg synes bare at dette er fryktelig trist og at mistankene om doping kaster skygger også over dette mesterskapet. Så blir det spennende å se hvor omfattende dette nettverket som er avslørt er, og hvilken innblanding det er fra tyske leger, sier Lereim til NTB.

Det skal avholdes pressekonferanse klokken 15.00 i Innsbruck. Den er det politiet som står for.

– Det har vært mange episoder med doping i langrenn opp gjennom årene. Vi husker jo spesielt 2001 og 2002 som var de tøffeste med de finske løperne i VM og Johann Mühlegg og flere russiske kvinneløpere i OL. Østerrike var jo også inne i bildet ved de tidene, sier Lereim.

Håpet brast

NTB snakket med Lereim rett før VM-start. Da sa han blant annet dette:

– Det er klar framgang, og jeg tror ingen våger å bruke noen ulovlige midler under VM. Nå er kontrollen i avgjørende grad mye bedre. Det at man kan etteranalysere dopingprøver inntil ti år etter at de er avlagt, det er jo en drøm i forhold til tidligere år jeg holdt på, sa han.

– De siste rapportene vi har fått, er at det ser bra ut med tanke på Seefeld. Samtidig tar det litt tid å analysere prøver, og dette skjer også fortløpende.

