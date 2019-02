Nantes sender Sala-tvisten til FIFA

NTB Sport

Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) bekrefter at de mottok en klage fra Nantes tirsdag kveld.

Saken omhandler betalingen av overgangssummen for fotballspilleren Emiliano Sala. Argentineren signerte for Cardiff i januar, men to dager senere omkom han i en flyulykke over Den engelske kanal på vei til den walisiske byen.

Dødsfallet har resultert i at overgangssummen på rundt 170 millioner kroner ikke er blitt utbetalt.

Klubbene har forsøkt å finne en løsning, men har så langt ikke kommet til enighet. Nantes krever hele overgangssummen, men Cardiff ønsker å vente til luftfartsmyndighetene og politiet er klar med sine konklusjoner rundt flystyrten.

Bordeaux har krav på 50 prosent av overgangssummen, som følge av en inngått videresalgsklausul da de solgte Sala til Nantes i 2015.

Emiliano Sala ble 28 år gammel. Piloten i flyulykken er fortsatt ikke funnet.

(©NTB)