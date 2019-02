Lundby vant hoppgullet etter VM-thriller

NTB Sport

Lundby har de to siste sesongene vært den dominerende kvinnehopperen, og onsdag toppet hun det med et populært VM-gull i Seefeld. Hun var best i en nervepirrende avslutning og vant 0,5 poeng foran tyske Katharina Althaus.

– Dette var litt nytt, men veldig bra. Det ble en veldig viktig seier. Dette har jeg sett fram til i hele år. At det skulle bli så jevnt, gjør det mye mer nervepirrende til slutt, sa Lundby til NRK.

Ifølge NRK-ekspert Johan Remen Evensen hadde begge klipsene bak på skoene til Lundby sprukket etter hoppet i 1. omgang.

– Finalehoppet var ikke helt maks, men det holdt akkurat. Jeg hadde vært forbannet på meg selv hadde jeg ikke klart dette, sa den ferske gullvinneren.

Mer selvtillit

24-åringen fra Bøverbru satte som 14-åring først utfor et VM-renn for kvinner i 2009. Hun har deltatt i alle fem VM-konkurransene, og hun hadde fjerdeplass fra Lahti for to år siden som beste resultat. Også den gang ledet hun etter en omgang. Forskjellen fra 2017 var at den regjerende OL-vinneren har fått mye mer selvtillit i hoppingen sin og har sittet alene på toppen en rekke ganger.

Lundby hoppet 106,5 meter i 1. omgang og ledet med 1,6 poeng. Hun landet på 104,5 meter i finalen og var til slutt et halvt stilpoeng foran.

Althaus fikk opp 108 meter og tangering av bakkerekorden til Lundby fra dagen før. I finalen landet hun på 107 meter med gode stilkarakterer. Hun fikk 259,1 poeng.

Bronsen gikk til det østerrikske hjemmehåpet Daniela Iraschko-Stolz. Hun var nummer åtte med 101 meter etter 1. omgang med slo til 105,5 meter i finalen, og avanserte fem plasser.

Overrasket

Anna Odine Strøm var nest best av de norske med sin 7.-plass med 102 meter i 1. omgang. I finalen landet hun på 99,5 meter. Med det falt Alta-hopperen tilbake to plasseringer.

Silje Opseth fikk opp 97 og 98,5 meter. Det var to hopp på det jevne, og hun avanserte fra 13.- til 11.-.plass.

Ingebjørg Bråten overrasket de fleste med solid hopping i lagkonkurransen tirsdag. I det individuelle rennet landet hun på pene 96 meter i 1. omgang. Dermed klarte hun å kvalifisere seg til finaleomgangen på 19.-plass. I finalen var hun nok litt for ivrig på hoppkanten, og med 94 meter fikk hun 202,4 poeng som holdt til 25.-plass.

I verdenscupen har hun kun vært i to finaler tidligere. Det var under verdenscupåpningen i Lysgårdsbakken. I storbakken slo hun også Maren Lundby og ble nummer 17.

