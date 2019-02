Iversen sjokkert over dopingmistanke mot Veerpalu

NTB Sport

To løpere fra Estland var blant de fem langrennsløperne som ble pågrepet av politiet, og da Veerpalu og landsmannen Karel Tammjärv uteble fra start på 15 kilometer la de fleste to og to sammen.

– Jeg hører at en kompis av meg er blant de involverte. Andreas har bodd i Meråker, hos et vennepar av familien min. Hvis dette stemmer, er jeg fryktelig skuffet over ham, sa Iversen til norske journalister etter 10.-plassen på 15 kilometer klassisk.

– Som jeg kjenner ham er han en god gutt som egentlig ikke er så fryktelig god skiløper. Dette er overraskende, veldig overraskende og skuffende. Han er en trivelig kar, men hvis han er tatt for doping så vil nok inntrykket mitt av ham endre seg litt.

Østerriksk politi opplyste på en pressekonferanse onsdag at en av de fem pågrepne løperne ble tatt på fersken med nål i armen under bloddoping.

– Det er sjokkerende. Jeg trodde egentlig vi var ferdig med den tiden, men det er iallfall godt å se at det jobbes bra med å avsløre dem som jukser. Det er veldig mye bedre å luke dem ut før de kommer til start enn å måtte omfordele medaljer etterpå, sa Iversen.

Han fikk spørsmål om Aleksej Poltoranin, som er den mest profilerte av de fem som antas å ha havnet i politiets dopingnett. Politiet opplyste bare at en løper fra Kasakhstan er pågrepet, men det var Poltoranin som ikke kom til start onsdag.

– Jeg har ikke noe inntrykk av ham utover at han har gått mange gode klassiskrenn. Jeg vil ikke uttale meg så mye det eventuelt er klart at han er tatt. Da kan du spørre meg igjen, så skal jeg komme med noen tydelige gloser, sa Iversen.

Han har lite til overs for juksere.

– Det er det verste tillitsbruddet du kan ha. Jeg har lite sans for folk som jukser i kortspill, og da kan du tenke hvordan det er med dem som jukser i idrett, der folk legger ned hele livet for å prøve å bli gode, sa han.

(©NTB)