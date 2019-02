Graabak konkurrerer trolig tross forslått hofte

NTB Sport

Han kom seg på beina og gikk ut av bakken selv, men klaget over smerter i hoften.

Landslagstrener Kristian Hammer opplyser til NTB at Graabak er forslått, men han er positiv foran torsdagens renn.

– Han er ute og går skitur nå. Trolig blir han klar til å konkurrere.

Det var i onsdagens siste treningshopp i den lille bakken at det gikk galt for Graabak. Den dobbelte OL-mesteren fra Sotsji-lekene i 2014 hektet skien i snøen i landingsøyeblikket, fikk en rotasjon og gikk over ende.

Han fikk hard medfart og ble liggende på sletta. Der fikk han raskt legetilsyn, og først etter noen minutter kom han seg på beina og gikk ut av bakken for egen maskin.

På NTBs spørsmål om hvordan det gikk, svarte da en tydelig bekymret Graabak:

– Det går fint, men jeg har vondt i hoften.

Smell

Fallet skapte naturlig nok også bekymrede ansiktsuttrykk hos den norske landslagsledelsen, som fulgte treningen på sletta.

– Han fikk nok en smell i hodet også. Vi får se hvordan det går de neste timene. Vi krysser fingrene, sa Hammer, som senere på dagen var mer positiv til Graabak-deltakelse torsdag.

Espen Andersen ble hentet inn i VM-troppen tidligere denne uken for å ha en ekstra utøver på plass i Seefeld.

Tung start

Jørgen Graabak har ikke hatt noe heldig VM så langt. I den første individuelle konkurransen mislyktes han fullstendig i hoppbakken og valgte å droppe langrennsdelen som følge av at han hadde et aldeles håpløst utgangspunkt.

Den tunge starten førte videre til at 27-åringen ikke fikk plass på det norske laget til lagsprinten søndag.

Graabak vant det siste verdenscuprennet før VM og kom naturlig nok til Seefeld med medaljeambisjoner. Så langt har mesterskapet vært en skuffelse.

