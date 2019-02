Gais gir om nødvendig walkover i avbrutt cupkamp

NTB Sport

Det melder klubben på sitt nettsted onsdag.

– Det var en enkel avgjørelse, men samtidig kontroversiell. Nå ser vi fram mot neste kamp i gruppespillet og legger dette bak oss. Vi er forberedt på at regelverket eventuelt kan straffe oss, sier klubbsjef Erik Bergkvist.

Mandagens byderby ble avbrutt i begynnelsen av 2. omgang da IFK Göteborg-tilhengere på den ene kortsiden sendte store mengder pyroteknikk inn på banen. Gais-keeper Marko Johansson pådro seg en hørselsskade på grunn av kraftige smell rett ved øret hans.

Fotballforbundet har innstilt på at kampen skal spilles ferdig ved en senere anledning, men Gais mener at klubben bør tilkjennes 3-0-seier.

– Vi ønsker at alle kamper så langt det er mulig skal avgjøres på banen, sier klubbformann Glenn Heiman.

– Men om ikke konsekvensene av denne hendelse avgjøres et annet sted, hva skal ta til for at det skal skje?

(©NTB)