Dopingsjokk under Seefeld-VM, fem løpere pågrepet

NTB Sport

Totalt er ni personer pågrepet i saken, hvorav fire er tyske bakmenn. Politiet hevder å ha sprengt en stor internasjonal dopingring som har vært virksom i minst fem år.

Under en pressekonferanse i Innsbruck, som ble avholdt samtidig med at Martin Johnsrud Sundby gikk inn til VM-gull på 15 kilometer klassisk, fortalte Dieter Csefan og Hansjörg Mayr fra østerriksk politi at aksjonen ble gjennomført etter omfattende etterforskning og spaning.

– Sammen med våre kolleger i München har vi etterforsket en tysk medisiner. Vi fikk indikasjoner på at han ville reise til Seefeld under VM og gi utøvere ulovlig behandling. Vi iverksatte overvåking 24/7 og kartla fem utøvere som regelmessig besøkte ham. Én av dem ble tatt på fersk gjerning mens han fikk blodoverføring, ble det opplyst.

120 politifolk var involvert i onsdagens aksjoner.

Årelating

Tysk og østerriksk politi har i flere måneder etterforsket mistanker mot en gruppe med base i Erfurt som i flere år skal ha hjulpet eliteutøvere med bloddoping. Onsdag ble det aksjonert på 17 steder i de to landene, i en aksjon med navnet «Aderlass» (årelating).

Mark Schmidt i Erfurt, tidligere lege for sykkellaget Gerolsteiner, skal være hovedmann bak dopingjukset. Han og en av hans hjelpere ble pågrepet i onsdagens aksjoner.

To av hjemmenasjonen Østerrikes langrennsløpere ble pågrepet etter en razzia på lagets hotell. Avisen Kronen Zeitung skriver at det dreier seg om Dominik Baldauf og Max Hauke, som søndag endte på 6.-plass i lagsprinten Norge vant.

Også to utøvere fra Estland og en fra Kasakhstan er pågrepet. Da 15 kilometer klassisk kom i gang, manglet Kasakhstans stjerneløper Aleksej Poltoranin på start, i likhet med Andreas Veerpalu og Karel Tammjärv fra Estland. Veerpalu er for øvrig sønn av Andrus Veerpalu, som er Poltoranins trener.

Hauke skulle også gått 15-kilometeren, men manglet på start.

Koordinert aksjon

ARD-reporter Hajo Seppelt, som spesialiserer seg på doping og korrupsjon i idretten og har vært ledende i avsløringer blant annet av den statsstøttede russiske dopingen, var den som først meldte om politiaksjonen. Han skrev på Twitter at østerriksk og tysk politi i en koordinert aksjon slo til flere steder samtidig både i Seefeld og i Erfurt.

De første meldingene gikk bare ut på at det var slått til mot flere lag i Seefeld. Norge fikk ikke besøk.

– Ingen har vært hos oss, bedyret Norges landslagslege Øystein Andersen overfor NTB.

Politiet kunne på pressekonferansen ikke utelukke at flere enn de fem pågrepne utøverne er involvert, men de sa at de ikke har indikasjoner på at andre land enn de tre nevne er innblandet. Politiet ville ikke bekrefte navnet på de pågrepne løperne.

Begjær etter gull

Det er østerriksk politi som koordinerer aksjonen. Seppelt melder at etterforskningen har sammenheng med uttalelser den tidligere dopingdømte østerrikske langrennsløperen Johannes Dürr kom med i ARD-dokumentaren «Die Gier nach Gold» (begjæret etter gull) i januar.

Dürr fortalte i dokumentaren at han fikk hjelp fra Tyskland til å drive med bloddoping.

Doping rammes av straffeloven både i Østerrike og Tyskland, og særlig østerriksk politi har tidligere vært svært aktivt med aksjoner mot dopingmistenkte utøvere og lag.

Ut over de fem løperne og de to medisinerne i Erfurt skal to tyskere være pågrepet i Seefeld som «medlemmer av kriminelle organisasjoner».

(©NTB)