Dopingrazzia i Seefeld-VM, to østerrikere til avhør

NTB Sport

Østerrikes norske landslagstrener Trond Nystad bekrefter overfor NRK at to av lagets utøvere ble tatt inn til avhør etter en razzia på lagets hotell. Han vil ikke si hvem det dreier seg om.

ARD-reporter Hajo Seppelt, som spesialiserer seg på doping og korrupsjon i idretten og har vært ledende i avsløringer blant annet av den statsstøttede russiske dopingen, var den som først meldte om politiaksjonen. Han skriver på Twitter at østerriksk og tysk politi i en koordinert aksjon har slått til flere steder samtidig både i Seefeld og i Erfurt i Tyskland.

En time før start på mennenes 15 kilometer klassisk meldte Seppelt at det er Østerrikes, Estlands og Kasakhstans VM-lag som er under mistanke, og han antyder at mistanken gjelder bloddoping.

Østerriksk politi har varslet en pressekonferanse om saken klokka 15.00 onsdag.

Ukjent for de norske

De første meldingene gikk bare ut på at det var slått til mot flere lag i Seefeld. Norge har ikke fått besøk.

– Ingen har vært hos oss, sier Norges landslagslege Øystein Andersen til NTB.

Heller ikke Sverige var gjenstand for politiets interesse.

– Vi har ikke hørt noe, sier Sveriges medieansvarlige Katarina Medveczky til NTB.

Det er østerriksk politi som koordinerer aksjonen. Seppelt melder at mistankene trolig har sammenheng med uttalelser den tidligere dopingdømte østerrikske langrennsløperen Johannes Dürr kom med i ARD-dokumentaren «Die Gier nach Gold» (begjæret etter gull) i januar.

Straffbart

Dürr fortalte i dokumentaren at han fikk hjelp fra Tyskland til å drive med bloddoping.

Doping rammes av straffeloven både i Østerrike og Tyskland, og særlig østerriksk politi har tidligere vært svært aktivt med aksjoner mot dopingmistenkte utøvere og lag.

Overfor ORF varslet østerriksk politi en pressemelding onsdag ettermiddag.

Aksjonen i Erfurt er ifølge Seppelt rettet mot en idrettslege med tilknytning til eliteutøvere blant annet i nordiske grener. Det skal dreie seg om Mark Schmidt, tidligere lege for sykkellaget Gerolsteiner.

(©NTB)