Der ble han nummer seks, vel halvminuttet bak vinneren Martin Johnsrud Sundby.

– Jeg hørte om dette etter løpet. Det er alltid dårlig nytt for sporten vår. Det gode er at vi ser at systemet virker. Disse menneskene vil bli straffet. Det er bra, sier Cologna.

– Dopingsaker er aldri bra, men enda verre når det skjer under et verdensmesterskap.

Svenske Calle Halfvarsson var oppgitt etter at dopingsaken kom opp.

– Det eneste som er bra, er at de blir tatt. Så er det alltid dumt at det er slike saker, sier Halfvarsson.

