Zuccarello skal operere inn plate i armen

NTB Sport

Nettstedet NHL.com melder om den forestående operasjonen mandag kveld.

Dallas Stars-direktør Jim Nill sier Mats Zuccarello skal opereres tirsdag.

– Det er en operasjon for å sette på plass en plate. Det gjør bare at det leges fortere. Det er ikke noen stor greie, sier Nill til DallasStars.com.

Ifølge ham var det ikke et komplisert brudd Zuccarello pådro seg i 4-3-seieren borte mot Chicago Blackhawks. Platen som skal legges inn, skal bare sørge for å holde beinet i armen på plass mens alt gror, slik at Zuccarello er klar for å spille igjen om fire uker.

–Fire uker, så tar vi en ny evaluering etter det, sier Nill.

(©NTB)