Thoresen forlenger med ishockeylandslaget: – Har full tillit

Thoresens kontrakt gikk opprinnelig ut etter årets VM i Slovakia, men tirsdag meldte Norges Ishockeyforbund (NIHF) i en pressemelding at kontrakten forlenges med to år.

– Å få to nye år er absolutt greit. Jeg kunne gjerne tenkt meg flere år, men det er helt innafor, sier landslagstreneren til NTB.

Det har lenge ligget i lufta at en avklaring om framtiden ville komme før VM.

– Vi mener at Thoresen er rett mann til å lede landslaget i to nye sesonger med VM i 2020 og 2021, samtidig som det også bli en OL-kvalifisering i 2020, sier generalsekretær i NIHF, Ottar Eide.

Thoresen startet sin landslagstrenerkarriere med OL-kvalifisering på hjemmebane i 2016, der laget kvalifiserte seg til OL i Pyeongchang i 2018. Med Thoresen bak roret tok landslaget seg til kvartfinale i OL, som foreløpig beste resultatmessige prestasjon.

Gått gjennom evaluering

I fjorårets VM i Danmark skuffet det norske laget og endte på 13.-plass. I etterkant ble det gjennomført en evaluering der flere landslagsveteraner ønsket en tydeligere spillestil.

– Vi tok imot en evaluering, og det er noen verdier jeg setter pris på: Ærlighet og tilbakemeldinger er vår idretts viktigste verdi, sier Thoresen.

– Det er ikke sikkert alt skal rettes på, men vi tar til oss det vi mener vi må rette på. Så ydmyke må vi være. Men det er viktig at vi selger inn tydeligheten i hvordan vi skal spille, hvis det har vært noe tvil om det, og strukturen i laget.

Han sier det har vært god tone i landslaget i etterkant av evalueringen.

– Det er nok pressen som lager mer bruduljer enn det egentlig er, sånn som vi i trenerteamet føler det, i hvert fall, sier han.

Han føler at han har full tillit i spillergruppa.

– Ja, det tror jeg ganske greit, sier 57-åringen.

– Må tørre å sikte oppover

10. mai åpner Slovakia-VM mot Russland. Thoresen sier at oppkjøringen vil være lik foregående mesterskap.

– Vi har en camp på tre uker på Lørenskog med en gang NM-kvartfinalene er over. Da blir det litt mer trening for å bygge opp kroppen på nytt igjen etter en lang sesong.

Deretter følger dobbeltkamper mot Sverige, Finland og Danmark, før en siste treningskamp mot vertsnasjonen Slovakia i Bratislava.

Norge er i gruppe med blant andre Sverige, Russland og Tsjekkia.

– Det er en tøff gruppe vi har kommet i, men jeg tror norsk ishockey er litt avhengig av at folk er så skadefrie som mulig.

Han sier at det ennå ikke er diskutert hva målet for VM er.

– Norsk ishockey må skjønne at det å være en A-nasjon er i hovedsak det hovedmålet vi har. Så må vi tørre å sikte oppover, sier han, uten å ville gå inn på hvilken plassering de sikter mot.

– Men lag som Latvia, Østerrike og Italia vil vi gjerne ha bak oss. Hvis vi klarer det, har vi gjort det veldig bra. I våre hoder er ikke noe umulig.

Thoresen har tidligere trent Storhamar og Vålerenga, som han begge ledet til norske mesterskap. Hans siste klubbtrenerjobb var fem år for Stavanger Oilers. Under hans ledelse vant klubben to seriemesterskap og fem norgesmesterskap

