Stavanger spolerte Vålerengas gullfest

Dermed må Vålerenga, som ligger fire poeng foran Storhamar og fem foran Stavanger med to kamper igjen av grunnserien, fortsatt vente i noen dager før et eventuelt seriemesterskap er i boks.

Tirsdag var det utvisningene imot som ble tungen på vektskålen i Furuset Forum. Alle de tre første målene til Stavanger, signert Mario Lucia, Johannes Johannesen og Patrick Ulriksen, kom i overtallsspill.

Hjemmelaget reduserte til 1-3 ved Rasmus Ahlholm – også den scoringen i overtallsspill, før to kjappe fra bortelagets Jacob Lagace og Mats Larsen Mostue sørget for 5-1 etter to perioder.

Markus Vikingstad fastsatte sluttresultatet til 6-1 etter 55 spilte minutter.

Vålerenga kan ta sitt første seriegull siden 2014 med seier over Stjernen søndag. Oslo-klubben vinner også eliteserien om Storhamar taper for Sparta Sarpsborg torsdag og Stavanger ikke slår Frisk Asker lørdag.

