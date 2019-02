Stavanger spolerte Vålerengas gullfest: – Pinlig

NTB Sport

Dermed må Vålerenga, som ligger fire poeng foran Storhamar og fem foran Stavanger med to kamper igjen av grunnserien, fortsatt vente i noen dager før et eventuelt seriemesterskap er i boks.

VIFs sportssjef Espen «Shampo» Knutsen er ikke nådig med eget lag etter tirsdagens stortap.

– Vi er ikke på, Stavanger er soleklart best og vinner alle dueller. Dette var direkte pinlig. Vi ser ut som et juniorlag, sier Shampo til NTB.

Effektive i overtall

Utvisningene imot hadde sitt å si for vertene i Furuset Forum. Alle de tre første målene til Stavanger, signert Mario Lucia, Johannes Johannesen og Patrick Ulriksen, kom i overtallsspill.

Hjemmelaget reduserte til 1-3 ved Rasmus Ahlholm – også den scoringen i overtallsspill, før to kjappe fra bortelagets Jacob Lagace og Mats Larsen Mostue sørget for 5-1 etter to perioder.

Markus Vikingstad fastsatte sluttresultatet til 6-1 etter 55 spilte minutter.

– En vekker

– Vi ville så gjerne vinne på hjemmebane. Det er fryktelig skuffende, og resultatet kunne vært enda verre, sier Shampo.

Vålerenga kan ta sitt første seriegull siden 2014 med seier over Stjernen søndag. Oslo-klubben vinner også eliteserien om Storhamar taper for Sparta Sarpsborg torsdag og Stavanger ikke slår Frisk Asker lørdag.

– Vi trenger bare to poeng til, så jeg tror vi klarer det. Men dette var et «wake-up call» for tiden videre. Vi kan ikke tro at dette går av seg selv, sier den tidligere NHL-proffen.

(©NTB)