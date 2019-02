Solskjær ble spurt om han kan spille selv

NTB Sport

– Jeg tror ikke alderen er problemet, det er formen, kontret Manchester United-manageren, som da han møtte pressen på fødselsdagen ikke hadde full oversikt over skadesituasjonen før bortekampen i London.

– Vi har ikke hatt treningsøkten ennå, men jeg tror ikke det er mange lyspunkter. Matteo (Darmian) er tilbake i trening, men jeg tror ikke han blir klar. (Marcos) Rojo kan være aktuell, og vi venter på å se hvordan ankelen til Rashy (Marcus Rashford) reagerer på behandling, men ganske mange er ute.

Solskjær måtte bytte ut tre spillere før pause i søndagens hjemmekamp mot Liverpool, og han kan bli nødt til å sende flere unggutter på banen onsdag.

– De skal være med på trening i dag, og de vil være i troppen, sa Solskjær, som skrøt av bidragene fra Scott McTominay og Andreas Pereira i 0-0-kampen mot Liverpool. Han snakket også om tenåringene Angel Gomes, Tahith Chong og James Garner.

Klare «kids»

– De har vært med på trening lenge allerede, og jeg er sikker på at de vil gjøre det bra om de slipper til. Angel har hatt suksess med Englands guttelandslag. Garner er som Michael Carrick, men 20 år yngre, og Chongy elsker å utfordre. De er «kids», men de er klare, sa han.

Under Solskjær har Manchester United slått Tottenham, Arsenal, Fulham og Chelsea i London. Onsdag er det Crystal Palace som setter statistikken hans på prøve, noen dager etter å ha påført Claude Puel banesår som Leicester-manager. United er fortsatt ubeseiret mot hjemlig motstand under nordmøringens ledelse.

– Palace har vært veldig gode, og 4-1-seieren over Leicester var imponerende. Vi kjenner måten Roy (Hodgson) setter opp lagene sine. Vi må være gode med ballen og bryte dem ned, men vi vet hvor kontringssterke de er med Zaha, Townsend, Batshuayi og Benteke. De har mye fart, så vi må være på tå hev.

For tidlig

Endelig opptelling av skadesituasjonen er ikke gjort, men en del er helt sikkert uaktuelle onsdag.

Antonio Valencia har fått et tilbakeslag i sin opptrening og er tilbake først i slutten av mars. Nemanja Matic ble skadd på trening for Liverpool-kampen og blir ute noen uker. Solskjær sa at han ikke tar sjansen på å bruke Anthony Martial riktig ennå, i lys av det som skjedde med Lingard.

– Jesse hadde veldig lyst til å spille mot Liverpool, men i etterpåklokskapens lys var det nok noen dager for tidlig, sa Solskjær. Etter at Ander Herrera og Juan Mata måtte ut tidlig søndag måtte også innbytter Lingard gi seg med skade før pause.

Phil Jones sliter med sykdom, mens den 17-årige spissen Mason Greenwood også er ute.

Skadelista omfatter altså følgende ti spillere: Valencia, Darmian, Jones, Matic, Herrera, Mata, Lingard, Rashford, Martial, Greenwood.

