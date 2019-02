Resultatlista i verdenscuputfor endret etter tre dager

NTB Sport

Lørdagens renn ble avbrutt flere ganger fordi det elektroniske tidtakersystemet ikke fungerte. Fire utøvere, alle fra Sveits, kjørte i mål uten at tiden stoppet. Det førte til at det ble offentliggjort feil resultater umiddelbart etter rennet. Flere timer senere kom en ny, «offisiell», liste med flere endringer. Blant annet rykket Lara Gut-Behrami inn på pallen på bekostning av østerrikske Nicole Schmidhofer.

Tirsdag meldte FIS at man ved en nøyere gjennomgang har funnet ut at det ble gjort feil da de fire sveitserne Jasmine Flury, Joana Hählen, Priska Nufer og Lara Gut-Behrami fikk tider basert på det manuelle reservesystemet for tidtaking.

Feilaktig ble sikkerhetsmarginen på 0,13 sekund trukket fra deres tider når den skulle vært lagt til tidene, og dermed fikk alle fire for god tid og i flere tilfeller for god plassering.

På den endelige resultatlista flyttes Höhlen ned fra 2.- til 4.-plass, Gut-Behrami fra 3.- til 6.-plass og Flury fra 7.- til 9.-plass. Nufer endte på 15.-plass.

Nicole Schmidhofer fra Østerrike løftes dermed til 2.-plass og Corinne Suter til 3.-plass. Sistnevnte var blant sveitserne som ikke ble rammet av tidtakerproblemet.

Sofia Goggia fra Italia tok en klar seier i rennet og tronet øverst på alle lister, men ellers ble topp-ti-lista presentert i tre svært ulike versjoner inntil den tirsdag forhåpentligvis var endelig.

– FIS og Swiss Timing vil be alle deltakere, lag, medier og alpintilhengere om unnskyldning for denne uheldige hendelsen, skriver det internasjonale skiforbundet tirsdag på sitt nettsted.

Norske Ragnhild Mowinckel på 11.-plass ble for øvrig ikke berørt av resultatfloken.

Slik ble den endelige lista: 1) Sofia Goggia, Italia 1.29,77, 2) Nicole Schmidhofer, Østerrike 1.30,29, 3) Corinne Suter, Sveits 1.30,36, 4) Joana Hählen, Sveits 1.30,38, 5) Stephanie Venier, Østerrike 1.30,45, 6) Lara Gut-Behrami, Sveits 1.30,48,

… 11) Ragnhild Mowinckel, Norge 1.30,83.

