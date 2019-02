Røthe sikker på formen foran tre VM-renn

NTB Sport

Ikke helt uventet bestemte den dobbelte verdensmesteren Johannes Høsflot Klæbo seg mandag kveld for å trekke seg fra laget.

– Jeg føler meg ikke helt klar for 15 kilometer onsdag, og skal jeg kunne hevde meg i teten må jeg være helt på topp samt ha en god dag. Der er jeg dessverre ikke, så derfor velger jeg i stedet å fokusere på fredagens stafett, sier Klæbo til NTB via sin far Haakon Klæbo.

Takk, Johannes

Verdensmester Røthe er veldig glad for å få sjansen.

– Jeg takker Johannes for at jeg får lov å gå. Jeg er veldig imponert over at han gir meg en sånn sjanse, sa Røthe, som mener han er i angrepsposisjon på klassiskøvelsen.

– Formen kjennes brukbar, så jeg tror dette skal gå bra, sa Røthe, som ikke er redd for at 15-kilometeren skal ødelegge medaljesjansene på søndagens avsluttende 5-mil, der han regnes som en av favorittene.

– Treningsmessig skal jeg tåle ganske greit å gå flere distanser i mesterskapet. Jeg får restituert bra, så jeg føler at jeg skal kunne gå en god 15-kilometer og eventuelt to løp til, sa Røthe, som regnes som et sikkert kort på fredagens stafettlag.

Måtte ikke overtales

Heller ikke trener Eirik Myhr Nossum er redd for at Røthe nå blir kjørt for hardt.'

– Nei. Disse gutta er godt trent. Målet mitt var at de skulle være best trent, og da er det ikke farlig å gå skirenn. Jeg var veldig klar på det at han må tørre å gå skirenn når han er i god form. Han ble verdensmester senest lørdag. Han ble også nummer seks i Otepää og var nær pallen der. Han kan ta medalje onsdag også. Han trengte ingen overtalelse, sier Nossum til NTB.

Niskanen og Bolsjunov

Laget ellers består av Martin Johnsrud Sundby, Emil Iversen og Didrik Tønseth.

Sundby innrømmer at både Iivo Niskanen og Aleksandr Bolsjunov må regnes som større favoritter enn ham selv på onsdagens 15 kilometer enkeltstart.

– Noen favoritt er jeg nok ikke. Og ser vi sesongen under ett har Niskanen vært ganske mye bedre enn meg, sa Sundby, som tok bronse på lørdagens 30 kilometer. Han har likevel tro på seg selv og laget.

– Vi har et ekstremt bra smøreteam som fungerer bra om dagen og det er viktig. Jeg tror vi har veldig gode muligheter til å kjempe mot de to gutta, sa Sundby.

