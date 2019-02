Ola Kamara aktuell for kinesisk klubb

NTB Sport

Det opplyser Los Angeles Galaxy i en pressemelding tirsdag kveld norsk tid.

Det opplyses ikke hvilken klubb Kamara er aktuell for, men Galaxy har godkjent nordmannens overgangsønske.

– Ola ønsker å gripe muligheten et annet sted, og vi er kommet fram til en løsning som vil være svært gunstig for klubben vår økonomisk, sier LA Galaxys sportssjef, Dennis te Kloese.

– Vi mener at denne beslutningen var nødvendig for å styrke og balansere troppen vår samtidig som vi innfrir Olas ønske. Overgangen vil gjøre det mulig for oss å finne gode alternativer både nå og i framtiden, fortsetter te Kloese og antyder dermed at amerikanerne vil få en god slump penger for den 29 år gamle spissen.

Kamara kom til Galaxy fra Columbus Crew foran 2018-sesongen. Han scoret 13 mål på 31 kamper for Los Angeles-klubben i Major Soccer League.

Overgangsvinduet i kinesisk fotball stenger 28. februar, så det er sannsynlig at det kommer fram hvilken klubb som vil kjøpe Kamara i løpet av kort tid.

Tidligere i februar ble Ole Kristian Selnæs solgt til Shenzhen FC i den kinesiske ligaen. Kamaras landslagskollega får ifølge franske medier en årslønn på 33 millioner kroner.

(©NTB)